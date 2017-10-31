Trabzonspor yağmur altında çalıştı!

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına ve taraftarlara açık olarak gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Kucka katılmadı, Burak ile Onazi ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenmanda ısınmanın ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapılırken, son bölümde ise yarı sahada 3 ayrı grup halinde çift kale maç oynandı. 3’lü turnuva sonucunda birinci olan beyaz takım büyük sevinç yaşarken, bordo takım ikinci, yeşil takım ise üçüncü oldu.

Ahmet Genç antrenmanı ziyaret etti

Trabzon’un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’te antrenmanı ziyaret ederek moral verdi. Galatasaray galibiyeti nedeniyle Teknik Direktör Rıza Çalımbay’a nakış işlemeli nazar boncuğu, takım adına kaptan Onur’a da çiçek hediye etti. Futbolculara da baklava ikram eden Ahmet Metin Genç, Kayserispor maçı öncesi de takıma başarı dileklerinde bulundu.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Uzun bir aradan sonra bordo-mavili taraftarlar da ilk kez Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelerek takımın antrenmanını izledi. Meşaleler yakan taraftarlar, antrenmanları kendilerine açan Teknik Direktör Rıza Çalımbay’a, ‘Seviyoruz seni’ tezahüratları ile tribüne çağırarak alkışlarken, eski Teknik Direktör Ersun Yanal’a ise tepki gösterdi. Çalımbay da, taraftarları selamlayarak tezahüratlara teşekkür etti. Bordo-mavili taraftarlar oyuncuları da sevgi gösterisinde bulundu.

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Gökmen Şahin

