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Trabzonspor yağmur altında çalıştı !

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Trabzonspor, bir günlük iznin ardından çalışmalarına yağmur altında yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor yağmur altında çalıştı !

23 Ocak 2018 20:30

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan çalışmaya mide rahatsızlığı geçiren Yusuf Yazıcı, tedavileri süren Mustafa Akbaş, Castillo, Burak Yılmaz, Novak ve izinli olan Hubocan katılmadı. Atiker Konyaspor maçında sakatlık geçiren Burak Yılmaz'ın durumunun ciddi olmadığı, Fenerbahçe maçında forma giyebileceği belirtildi. Yağmur ve rüzgar altında çalışan bordo-mavililer istasyon çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Antrenman öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve diğer kurul üyeleri Trabzonspor yönetim kurulu üyeleriyle birlikte antrenmanı izleyerek Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile görüşerek zorlu maç öncesi destek verdi.

Bordo-mavili taraftarlar da antrenmanı ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolculara moral verdi. Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gökmen Şahin

 

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