Trabzonspor yağmur altında çalıştı

Spor Toto Süper Lig'de 5 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını yağmur altında yaptığı çalışma ile sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana gribal enfeksiyon geçiren Yusuf, sakatlıkları bulunan Burak, Mustafa Akbaş ve Esteban katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Abdurrahim Dursun ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Sakatlığı nedeniyle önceki gün yapılan antrenmana katılmayan Castillo ve Jose Sosa ise takımla birlikte çalıştı. Bordo-mavililer yoğun yağış altında gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, oyuncularına Beşiktaş karşısında alacakları önlemler konusunda uyarılarda bulunurken, şut çekmeleri konusunda da motive etmeye çalıştı. Antrenmanın son bölümünde ağrı hisseden Castillo, çalışmayı tamamlayamayarak salona geçti.

Başkan Muharrem Usta, Trabzon'a kamp kurdu

Siyah-beyazlı takım ile 5 Mart Pazartesi günü karşılaşacak olan bordo-mavililerde Muharrem Usta, Trabzon'a kamp kurdu. Maçtan 4 gün önce şehre gelen Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve yönetim kurulu üyeleri Beşiktaş maçı hazırlıklarını yakından takip etti. Sabah saatlerinde yapılan antrenmanı da saha kenarından takip eden Başkan Usta, oyuncuların antrenmandaki arzusundan memnun kaldı. Muharrem Usta, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yaptığı kısa görüşmenin ardından tesislerden ayrıldı. Başkan Muharrem Usta'nın, hayati önem taşıyan Beşiktaş maçı öncesi durum değerlendirmesi yapacak. Futbolcularla da görüşmesi beklenen Usta'nın, teknik heyeti ve takımı zorlu mücadele öncesi yalnız bırakmayarak motive edecek.

Antrenmanlar kapatıldı

Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçına kadar yapılacak olan antrenmanları basına kapattı. Bugün basın açık olarak yapılan son çalışmanın ardından taktik antrenmanlara ağırlık verecek olan Çalımbay, siyah-beyazlılar yıkacak imha planı üzerinde duracak.