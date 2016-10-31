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Trabzonspor, yeniden duraklama dönemine girdi

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda aldığı Galatasaray galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında aldığı beraberlikle yeniden duraklama dönemine girdi.

Trabzonspor, yeniden duraklama dönemine girdi

31 Ekim 2016 13:10

 

Yeniden yapılanma planlamasıyla başladığı yeni sezonda bordo-mavililer Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasının geride kalmasına rağmen kendisinden beklenen galibiyet serisini bir türlü yakalayamadı. Deplasmanda 6 haftalık bir aranın ardından Galatasaray'ı İstanbul'da 1-0 mağlup ederek büyük bir moral bulan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor karşısında müsabakanın son bölümlerinde yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılması moralleri bozdu.

Lig'de 2 maç üst üste kazanamadı

Spor Toto Süper Lig'de zirve ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkartan bordo-mavililer, beklentilerin altında kalırken, oynadığı 9 maçta ise 16 puan kaybetti. Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, ilk 9 haftada 11 puan toplarken, 16 puan kaybederek başarısız bir dönem geçirdi. Bordo-mavililer, Kasımpaşaspor'u 2-0, Atiker Konyaspor ve Galatasaray'ı 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Akhisar Belediyespor ile golsüz, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Gaziantepspor'a 1-0, Osmanlıspor'a 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a da 4-0 mağlup oldu. Ligde üst üste 2 maç kazanamayan Karadeniz ekibi, 16 puanı rakiplerine bıraktı.

Ekonomik kayıp

Ekonomik olarak buhranlı bir dönemden geçen Trabzonspor, saha sonuçları nedeniyle maddi kayıp yaşadı. Karadeniz ekibi kaybettiği maçlar nedeniyle 6 milyon 500 bin TL'den olurken, puan aldığı maçlarda ise 5 milyon 200 bin TL'lik maddi girdi sağladı. 

Gökmen Şahin
TRABZON 


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