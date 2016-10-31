Yeniden yapılanma planlamasıyla başladığı yeni sezonda bordo-mavililer Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasının geride kalmasına rağmen kendisinden beklenen galibiyet serisini bir türlü yakalayamadı. Deplasmanda 6 haftalık bir aranın ardından Galatasaray'ı İstanbul'da 1-0 mağlup ederek büyük bir moral bulan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor karşısında müsabakanın son bölümlerinde yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılması moralleri bozdu.

Lig'de 2 maç üst üste kazanamadı

Spor Toto Süper Lig'de zirve ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkartan bordo-mavililer, beklentilerin altında kalırken, oynadığı 9 maçta ise 16 puan kaybetti. Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, ilk 9 haftada 11 puan toplarken, 16 puan kaybederek başarısız bir dönem geçirdi. Bordo-mavililer, Kasımpaşaspor'u 2-0, Atiker Konyaspor ve Galatasaray'ı 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Akhisar Belediyespor ile golsüz, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Gaziantepspor'a 1-0, Osmanlıspor'a 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a da 4-0 mağlup oldu. Ligde üst üste 2 maç kazanamayan Karadeniz ekibi, 16 puanı rakiplerine bıraktı.

Ekonomik kayıp

Ekonomik olarak buhranlı bir dönemden geçen Trabzonspor, saha sonuçları nedeniyle maddi kayıp yaşadı. Karadeniz ekibi kaybettiği maçlar nedeniyle 6 milyon 500 bin TL'den olurken, puan aldığı maçlarda ise 5 milyon 200 bin TL'lik maddi girdi sağladı.

Gökmen Şahin

TRABZON