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Trabzonspor Yönetim Kurulu Anıtkabir’i ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, çok gururlu ve mutlu bir gün yaşadıklarını belirterek, bordo-mavili kulübün bir parçası olmaktan büyük bir onur duyduğunu söyledi.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Anıtkabiri ve 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret etti

02 Ağustos 2017 17:35

Trabzonspor’un 50. yılı nedeniyle, Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Saral ve Coşkun Bülbül, Trabzonlu Gençler Taraftar Grubu’yla birlikte ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyan yönetim kurulu, saygı duruşunda bulundu. Yönetim Kurulu daha sonra 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Anıta çelenk koyulurken, şehitler ruhuna dua okundu.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, bugün Trabzonspor’un 50. yaş gününü kutladıklarını belirterek, “Çok gururluyuz, mutluyuz, onurluyuz. Trabzonspor bizim için tertemiz anılarımızın öznesi. Sevinçlerimizin, üzüntülerimizin kahramanı. Direnişimiz ve kavgalarımızın en güzeli. Böyle bir kulübün parçası olmaktan, bu kulübün yöneticisi olmaktan son derece onur duyuyorum. Bugün burada Trabzonspor’umuzun 50. yaş gününde Anıtkabir’i ziyaret ettik. Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı, sevgi ve minnetlerimizi ilettik. Ardından bu ülkenin namusunu korumak için canlarından vazgeçen ve kahramanca can veren şehitlerimizi yad etmeye 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret ettik” ifadelerini kullandı. 


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