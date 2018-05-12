Trabzonspor yönetimi, Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ı ziyaret etti

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Ağaoğlu, Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz'a plaket takdim etti.



Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Heyetimiz, Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarla Trabzonspor bundan sonra daha güçlü olarak nasıl yoluna devam eder, alınması gereken önemler ve tedbirler nelerdir hep birlikte konuştuk. Zaten Sayın Ağaoğlu'yla daha önce birlikte çalıştık. Birbirimizi biliyoruz. Ne gerekiyorsa, nasıl destek istiyorlarsa vereceğiz. Spor kamuoyu ve taraftarlarımızdan da her anlamda destek bekliyoruz. Kulüplerine sahip çıksınlar, yalnız bırakmasınlar. Maçlarda gerekli ilgiyi azami şekilde göstersinler” dedi.



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok faydalı, Trabzonspor için çok önemli bir ziyaret oldu. İçinde bulunduğumuz süreçte birlik ve beraberliğin oluşması Trabzonspor için hayati önem taşıyor. Bugün onursal başkanımızın göstermiş olduğu ilgi ve destek bizi oldukça mutlu etti" diye konuştu.