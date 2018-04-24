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Trabzonspor’a 1,5 milyon TL’lik maddi destek sağlandı

Trabzonspor’a Batmanlı bir işadamı tarafından 1,5 milyon TL’lik maddi destek sağlandığı belirtildi.

Trabzonspora 1,5 milyon TLlik maddi destek sağlandı

24 Nisan 2018 18:16

Trabzonspor’u ekonomik olarak yeniden ayağa kaldırmak için başlatılan çalışmalara bir destek Batman’dan geldi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Trabzonsporlu olan Batmanlı iş adamı Metin Güneş’in kulübe 1,5 milyon TL’lik maddi destek sağladığı ifade edildi.

Güneş, yaptığı desteğin Trabzonsporlu diğer iş adamlarını da yüreklendirmesini temenni ettiğini belirterek, “Trabzonspor’u tutmanız için Trabzonlu olmanız gerekmiyor ki. Biz Trabzon’dan kilometrelerce uzakta, bordo-mavi sevgisiyle büyüdük. Çocukluğumuz, onun bize verdiği büyük gururla geçti. Bize imkansız diye bir şeyin olmadığını İstanbul takımlarını dize getirerek ilk Trabzonspor gösterdi. Bu bir vefa borcudur benim için. Dilerim ki maddi gücü yeten her Trabzonspor taraftarı aynı hassasiyeti gösterir ve kulübümüzün içinden geçtiği ekonomik buhrandan en kısa sürede çıkması için ellerini taşın altına koyarlar” dedi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ise, Metin Güneş’e bu büyük katkısından dolayı teşekkür etti. Bu hareketin Trabzonsporlu diğer işadamlarına örnek olacağına inandığını kaydeden Ağaoğlu, “Her fırsatta Trabzonspor’un büyük bir camia olduğunu vurguluyoruz. Bu konuda kimsenin şüphesi yok; lakin bu büyüklüğü ispatına ihtiyaç duyulan bazı kriz dönemleri vardır ki işte biz böyle bir süreçten geçiyoruz. Yediden yetmişe, maddi olarak büyük küçük demeden, bu kulübün bir parçası olarak tüm camiamızı bu dayanışmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.  

Etiketler: Trabzonspor

 

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