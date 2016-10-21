Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışmanın ardından Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, öğleden sonra saat 14.20 sıralarında Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile İstanbul'a hareket etti. Bordo-mavilileri İstanbul'a hareket etmeden önce hava alanına gelen taraftarlar meşaleler yakarak Teknik Direktör Ersun Yanal ve futbolculara moral verdi. Bordo-mavili taraftarlar, futbolcularla da bol bol fotoğraf çektirerek takımı İstanbul'a gönderdi.

Bordo-mavili kafilede kırmızı kart cezalısı olan Aytaç Kara dışında tüm futbolcular yer aldı. Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Onur, Zeki, Uğur Demirok, Durica, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Onanzi, Bero, Mehmet Ekici, Castillo ve N'Doye şeklinde çıkması bekleniyor.

Gökmen Şahin