Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde son hazırlıklarını tamamladıktan sonra Trabzon Havalimanı’ndan THY'ye ait özel uçakla Kastamonu'ya gelen bordo-mavililer buradan da karayolu ile Karabük’ün Safranbolu ilçesine geçti.

Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı ve Yöneticileri ile Karabük Üniversitesi'nde bulunan UniTS taraftarları tarafından otel önünde meşalelerle karşılanan takım, otele güçlükle girdi. Dernek Başkanı İbrahim Yaylı ve UniTS üyeleri Teknik Direktör Ersun Yanal ve takım kaptanı Onur Kıvrak’a çiçek takdim etti. Taraftarlar ayrıca Trabzonsporlu Onazi’yi omuzlarını alarak tezahürat yaptı.

Bordo-mavili ekibin kadrosunda; Onur, Esteban, Furkan, Uğurcan, Zeki, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Durica, Akakpo, İbanez, Okay, Aytaç, Onazi, Mehmet, Bero, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Castillo, Abdülkadir, Muhammet Demir, Sheidaev, Suk ve N'doye yer aldı.

Yasin Erdem

