Spor Toto Süper Lig'de 22 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını bordo-mavili taraftarlarda tribünden izleyecek. 5 yıllık bir aranın ardından bordo-mavili taraftarlar, Galatasaray karşı vereceği mücadeleyi tribünden izleyerek destek verecek olması camiaya heyecan verdi.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor 17 Kasım 2011'de aldıkları bir kararla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuş ve bu takımlar arasında oynanan maçlara deplasman taraftarı götürülmesi yasaklanmıştı. 11 Ağustos 2016'da Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, 15 Temmuz sonrası oluşan birlik ve beraberliğin devamının bir göstergesi olarak, yeni sezonda deplasman yasağının kaldırılmasına karar verilmişti.

Taraftar organizasyonu Trabzonspor yapacak

Trabzonspor, İstanbul'da oynanacak müsabakada taraftar organizasyonu yapacağını resmi internet sitesinde duyurdu. Yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Valiliği takımımızın 22 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maça taraftarlarımızın alınması yönünde karar vermiştir. Bilet organizasyonu kulübümüz tarafından yapılacak olup, taraftarlarımız ayrıca bilgilendirilecektir."

Usta: "İzlanda'yı kıskandıracak organizasyon yapacağız"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta'da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Trabzonsporlular, Taraftara İstanbul yasağı nihayet kalktı. İzlanda'yı kıskandıracak bir organizasyona imza atmak size çok yakışır."

Gökmen Şahin