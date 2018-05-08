Trabzonspor'da bahar rehaveti

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda hayal kırıklığı yaşayarak Avrupa Kupalarına katılma şansını zorlayan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de son iki haftaya diken üzerinde giriyor. Gelecek sezon Avrupa'da olmayı hedefleyen bordo-mavililer nisan ve mayıs aylarında önemli puan kayıpları yaşarken, ciddi sakatlıklarla da karşı karşıya kaldı. 13 Mayıs Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Karadeniz ekibinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kadro sıkıntısı yaşadığı haftada, gözlerini genç oyuncularına çevirdi.

Avrupa Kupalarına katılma yolunda önemli yara aldı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de nisan ayının ilk maçını deplasmanda Galatasaray'a 2-1 kaybettiği maçla başladı. Söz konusu maçın ardından yine aynı ay içerisinde evinde Kayserispor'u 4-0'la geçen bordo-mavililer deplasmanda ise Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldı. Evinde ise Sivasspor karşısında 2-0'lık beklenmedik bir yenilgi aldı. Nisan ayını deplasmanda oynadığı 2-1'lık Antalyaspor galibiyeti ile tamamlayan Trabzonspor, söz konusu ayda, 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. 8 puan kaybeden bordo-mavililer 7 puan topladı. Trabzonspor, mayıs ayına ise şok yenilgiyle başladı. Sahasında Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup olan bordo-mavililer Avrupa Kupalarına katılma umudunu yolunda önemli yara aldı. Öğrencilerinin bahar rehavetinden kurtulmalarını isteyen Çalımbay, ligi beşinci bitirmek için futbolcularına bunun bilinciyle hareket etmeleri konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

Trabzonspor Nisan ve Mayıs aylarında önemli kayıplar yaşadı

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'de nisan ve mayıs aylarında ciddi sakatlıklarla ve cezalarla karşı karşıya kaldı. Osmanlıspor maçı öncesi Castillo, antrenmanda sakatlanarak kadrodan çıkarıldı. Oyuncu ülkesine gitti. Yine aynı maç haftası son idmanda da Burak'ın kasıklarındaki ağrısının artması nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Bordo-mavililerin yakasını şansızlıklar maçta da bırakmadı. İlk yarısını 2-0 önde kapayan Karadeniz ekibinde, devre arasında Abdülkadir, rahatsızlık geçirince yerini Pereira'ya bıraktı. Kucka, ardından da kaleci Onur, sakatlık geçirdi. Onur sezonu kapadı. Bordo-mavililer evinde ağırladığı D.G.Sivasspor ile yapılan karşılaşmanın ilk yarısında da Uğur ve Kamil Ahmet, ciddi sakatlık yaşarken bu futbolcuların tedavileri sürüyor. Onur, Castillo, Kamil Ahmet, Uğur Demirok'a Antalyaspor maçı öncesi Rodallega ile Abdülkadir de eklendi ve bu isimler karşılaşmada yer alamadı.

Bordo-mavililerde Slovak orta saha oyuncusu Matus Bero, Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek Kasımpaşa karşılaşmasında yer almadı. Kasımpaşa maçında maçın da ise kırmızı kart gören Okay ve Hubocan ile 4. sarısını gören Jurac Kucka Bursaspor maçında cezalı duruma düştü.

Gençlere fırsat doğdu

Trabzonspor'da sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda genç oyunculara fırsat doğdu. Bursaspor maçı öncesi kadroda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, gözünü genç oyunculara çevirdi. Zorlu maç öncesi sakatlıkları bulunan Onur, Kamil Ahmet, Uğur Demirok ve Castillo’nun yanı sıra Kasımpaşa maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen Hubocan, Okay ve Kucka, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek olması nedeniyle kadroda bulunan Abdurrahim Dursun, Hasan Batuhan Artarslan, Hüseyin Türkmen, hazır olun talimatı veren Çalımbay, Antalyaspor mücadelesi sırasında ısınmaya göndermek istediği halde oyuncunun buna uymaması üzerine kadroya almadığı Mustafa Akbaş'ı şans vermesi bekleniyor.

Gökmen Şahin