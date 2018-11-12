Trabzonspor'da Burak ve Onur kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, olağanüstü yönetim kurulu toplantısının sonucunda oy birliğiyle alınan kararları açıkladı. Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, bugün akşam saatlerinde gerçekleşen Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında Recep Onur Kıvrak, Burak Yılmaz ve A Takım Profesyonel kadrosuna yönelik aşağıdaki kararların alındığını açıkladı. Kafkas, oy birliğiyle alınan kararları şu şekilde sıraladı:

“Recep Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına, Recep Onur Kıvrak'tan takım kaptanlığının alınmasına, Yeni Malatyaspor maçındaki ağır yenilgi nedeniyle Profesyonel A Takım kadrosuna 100'er bin TL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır. Kamuoyu ve camiamıza saygıyla duyurulur.”

Gökmen Şahin

