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Trabzonspor'da Burak ve Onur kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor'da Burak ve Onur kadro dışı bırakıldı
Trabzonspor'da Burak ve Onur kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak kadro dışı bırakıldı.

Trabzonspor’da Burak ve Onur kadro dışı - Tıkla İzle

Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, olağanüstü yönetim kurulu toplantısının sonucunda oy birliğiyle alınan kararları açıkladı. Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, bugün akşam saatlerinde gerçekleşen Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında Recep Onur Kıvrak, Burak Yılmaz ve A Takım Profesyonel kadrosuna yönelik aşağıdaki kararların alındığını açıkladı. Kafkas, oy birliğiyle alınan kararları şu şekilde sıraladı:

“Recep Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına, Recep Onur Kıvrak'tan takım kaptanlığının alınmasına, Yeni Malatyaspor maçındaki ağır yenilgi nedeniyle Profesyonel A Takım kadrosuna 100'er bin TL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır. Kamuoyu ve camiamıza saygıyla duyurulur.” 

Gökmen Şahin
 

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