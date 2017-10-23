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Trabzonspor'da Burak Yılmaz 2 hafta yok

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Burak Yılmaz'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Trabzonsporda Burak Yılmaz 2 hafta yok

23 Ekim 2017 13:30

Trabzonspor'un Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Burak Yılmaz'ın çekilen MR sonucunda sağ arka adalesinde zedelenme olduğu belirtildi. Tedavisine başlanan 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusunun, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Galatasaray maçında forma giyemeyecek olan oyuncu, sakatlığı ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı: "Kasıklarımda bir sakatlığım var ama bunu tolere ederek oynamaya çalışıyordum. Evkur Yeni Malatyaspor maçında kasığımla fazla uğraştığım için arka adalemde sıkıntı oldu. Arka adalenin toleresi yoktur bunu herkes bilir. Sakatlığın pek hayırlısı yoktur ama benim için belki hayırlı olur. Bütün sakatlıklarımı bu devrede geçirmek istiyorum. Arka adalemde bir sıkıntı var ve bunun da ne olduğunu biliyorum. İnşallah en kısa zamanda toparlarım. Arka adalenin en hafif sakatlığının karşılığı 2-3 haftadır." 

Gökmen Şahin
 

Etiketler: Burak Yılmaz

 

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Toplam Yorum (1)

  • ffffff : 23 Ekim 2017, Pazartesi 15:50
    00
    iyi olmuş burak olsaydı GS dan 5 yerdik şimdi farklı olur
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