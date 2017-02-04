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Trabzonspor’da Castillo şoku

Spor Toto Süper Ligi’nin 20. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşaçcak olan Trabzonspor’da yapılan son antrenmanda Kolombiyalı oyuncu Castillo antrenmanı tamamlayamadı.

Trabzonsporda Castillo şoku

04 Şubat 2017 12:49

Bordo-mavililerin 3 Şubat Cuma akşamı Medical Park Arena’da basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmada 24 yaşındaki oyuncunun antrenmanı tamamlayamadığı öğrenildi. Yapılan ilk kontrollerde oyuncunun ciddi bir sakatlığının olmadığı, ayağını yere vurması sonucu ağırı hisetmesi üzerine , riske edilmediği belirtildi.

Castillo, Trabzonspor’un Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında oynanan Gaziantepspor maçında attığı 2 gol ve oynadığı futbolla beğeni toplamıştı.

(Gökmen Şahin / İHA)

Etiketler: Castillo, Osmanlıspor, Spor Toto Süper Ligi


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