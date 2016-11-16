Şentürk, Galatasaray müsabakasında sol arka uyluk adalesinden sakatlanan Castillo ile Beşiktaş müsabakasında sol kaval kemiğine aldığı darbe sonucu geçen hafta doktor kontrolünde antrenman yapan Yusuf Erdoğan'ın takım ile birlikte çalışmalara başladığını söyledi. Sağ ayak parmak kemiğinde çatlak tespit edilen ve tedavisi devam eden Güray Vural takımdan ayrı koşulara başladığını belirten Şentürk, dün akşam antrenman sonrası ateşi yükselen ve bademcik iltihabı teşhisi konulan Abdülkadir Ömür'ün ise tedavisinin sürdüğünü bildirdi.