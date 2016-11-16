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Trabzonspor'da Castillo ve Yusuf Erdoğan'dan sevindirici haber

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Ufuk Şentürk, sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili bir açıklama yaptı.

Trabzonsporda Castillo ve Yusuf Erdoğandan sevindirici haber

16 Kasım 2016 12:04

Şentürk, Galatasaray müsabakasında sol arka uyluk adalesinden sakatlanan Castillo ile Beşiktaş müsabakasında sol kaval kemiğine aldığı darbe sonucu geçen hafta doktor kontrolünde antrenman yapan Yusuf Erdoğan'ın takım ile birlikte çalışmalara başladığını söyledi. Sağ ayak parmak kemiğinde çatlak tespit edilen ve tedavisi devam eden Güray Vural takımdan ayrı koşulara başladığını belirten Şentürk, dün akşam antrenman sonrası ateşi yükselen ve bademcik iltihabı teşhisi konulan Abdülkadir Ömür'ün ise tedavisinin sürdüğünü bildirdi. 


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