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Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu'nun tarihi değişti

Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu'nun tarihi değişti
Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu'nun tarihi değişti

Trabzonspor Kulübü 43. Olağan Divan Genel Kurulu toplantısının tarihi değişti.

Daha önce Trabzonspor'un 43. Olağan Divan Genel Kurul toplantısı 27 Ekim 2018 Cumartesi günü olarak ilan edilen toplantı, Trabzonspor'un aynı gün deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak olması nedeniyle Yönetim Kurulunun takdiri ve Divan Başkanlık Kurulu'nun onayıyla 26 Ekim 2018 Cuma gününe alındı.
Trabzonspor Kulübü 43. Olağan Divan Genel Kurulu toplantısının, 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 13.00'te Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi, Nizamettin Algan Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın ve tüzüğün 48. maddesine dayanarak aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verildi.

1. Yoklama ve açılış
2. Tüzüğün 48. maddesine istinaden Genel Kurul Divan Başkanlığının oluşturulması
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
4. Divan Başkanlık Kurulu Faaliyet Raporu'nun sunumu
5. Trabzonspor Kulübü Divan Başkanının konuşması
6. Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından faaliyet raporunun okunması
7. Denetleme Kurulu tarafından denetleme raporunun okunması
8. Divan Kurulu üyelerinin görüş ve önerileri
9. Kapanış  

Gökmen Şahin
 

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