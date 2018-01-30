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Trabzonspor’da duraklama dönemi

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın gelişinden sonra önemli bir çıkışa imza atarak iddialı konuma gelen Trabzonspor, Süper Lig’in son 3 haftasında aldığı 3 beraberlikle duraklama dönemine girdi.

Trabzonsporda duraklama dönemi

30 Ocak 2018 11:05

Bu sezona Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda iddialı başlayan ancak kupaya son 16 turunda vedan eden Trabzonspor, Süper Lig’de duraklama dönemine girdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın gelişiyle önemli bir çıkış yakalayan ve iddialı bir konuma gelen Karadeniz ekibi Süper Lig’in son 3 haftasında KD.Karabükspor (1-1), A.Konyaspor (2-2) ve Fenerbahçe (1-1) maçlarında aldığı beraberliklerle puan kaybı yaşadı.

DURAKLAMA DÖNEMİ

Süper Lig’de Trabzonspor’un başında ilk maçına E.Y.Malatyaspor maçıyla çıkan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, rakibi karşısında sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı. Söz konusu haftanın ardından takımı tanımaya başlayan ve bir takım değişiklikler yapan tecrübeli teknik adam Galatasaray’ı sahasında 2-1’le geçerek önemli bir 3 puan almıştı. Sonrasında ise deplasmanda ligin iddialı takımlarında Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, söz konusu maçın ardından Osmanlıspor (4-3), Sivasspor (2-1), Antalyaspor (3-0), Kasımpaşa (3-0) ve Bursaspor (1-0) mağlup ederek 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bu serinin ardından bordo-mavililer ligde oynadığı son üç maçtada mağlup olmasa da galibiyetlede tanışamadı.

ZİRVE İLE PUAN FARKI AÇILDI

Trabzonspor, A.Konyaspor karşısında Ziraat Türkiye Kupasına veda ederken Süper Lig’de ise KD.Karabükspor, A.Konyaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalarak rakipleri karşısında 6 puan bıraktı. Bordo-mavililer ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte zirvenin ilk sırasında yer alan M.Başakşehir ile puan farkı 7 olurken, 19.hafta itibariyle puan farkı 11’e çıktı. Galatasaray ile 10, Fenerbahçe ile 6, Beşiktaş ile puan farkı 5 oldu.

Gökmen Şahin

Etiketler: rıza çalımbay, Trabzonspor

 

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