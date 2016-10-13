Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Trabzonspor'da Ersun Yanal'a büyük destek

Trabzonspor'da Ersun Yanal'a büyük destek

Trabzonspor'da alınan başarısız sonuçların ardından tartışmaların odağında olan Teknik Direktör Ersun Yanal'a, bordo-mavili yöneticiler büyük bir destek veriyor.

Trabzonsporda Ersun Yanala büyük destek

13 Ekim 2016 11:48

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ersun Yanal'a büyük bir destek var. Ligde 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 galibiyet alarak beklentilerin altında kalan bordo-mavililerde sıkıntılı günler geçiren deneyimli teknik adama yönetim, "Hocam sen işine odaklan. Bizim sana olan güvenimiz tam. Kısa sürede takımı toparlayacaksın. Sana ve takımına inanıyoruz. Yapılan yorumlara kafanı takma. Biz sonuna kadar senin yanındayız ve başarı gelecektir" diyerek moral veriyor.

Yönetim Trabzon'da toplanacak
Yeni bir takım kurmanın sancılarını atlatmaya çalışan bordo-mavililerde Teknik Direktör Ersun Yanal, saha içerisindeki sorunları çözmeye çalışırken, yönetim ise saha dışında zorlu günleri atlatma adına olağanüstü hamleler yapıyor. Zorlu maç öncesi Başkan Muharrem Usta, öncülüğünde Trabzon'da bir araya gelecek olan yönetim, saha içinde ve saha dışında yapılan çalışmaları masaya yatıracak. Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda, Akhiser Belediyespor'a karşı bu sezon cezasız ilk maçını oynayacak olan Trabzonspor, taraftarları tribünlere çekmek için çalışmalarını hızlandırdı. Passolig ve kombine çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi önemli bir mesafe alırken, bu konuda sponsorların da desteğini alıyor. Karadeniz ekibi, güçlü bir taraftar topluluğu önünde rakibini ağırlamaya hazırlanıyor.

Futbolculardan galibiyet sözü
Spor Toto Süper Lig'de tarihin en sıkıntılı günlerini geçiren Trabzonspor'da, futbolcular Akhisar Belediyespor maçında sahadan galibiyetle ayrılmak için kenetlendi. Üst üste alınan başarısız sonuçlar nedeniyle oldukça moralsiz olan bordo-mavililerde Ersun Yanal takımın motivasyonunu üst seviyede tutmak için oyuncularıyla sık sık bir araya gelirken, futbolcular da kötü günleri atlatmak için kendi aralarında değerlendirme yapıyorlar. Özellikle milli takımda bulunan oyuncuların dönmesiyle birlikte Kaptan Onur Recep Kıvrak'ın öncülüğünde bir araya gelen oyuncular, Hüseyin Avni Aker'de oynanacak olan zorlu Akhisar Belediyespor maçında birbirlerine galibiyet sözü verirken, kötü günleri geride bırakmak için de kenetlendiler.

Akhisar Belediyespor'da tanıdık yüzler
Trabzonspor'un 16 Ekim Pazar günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynayacağı rakibi Akhisar Belediyespor'da bordo-mavili takımda oynamış birçok tanıdık isim bulunuyor. Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, bir dönem Trabzonspor'da futbol oynamasının yanı sıra bir dönem de teknik direktörlük görevi yaptı. Kafkas'ın yardımcıları Orhan Çıkrıkçı, Muzaffer Bilazer, Mutlu Dervişoğlu, İbrahim Yılmaz da Trabzonlu isimler olurken, kaleci Fatih Öztürk ve Soner Aydoğdu kariyerinde Trabzonspor forması giymiş isimler olarak dikkat çekiyor. Abdulkadir Öztürk, Özer Hurmacı, Kadir Keleş ve Caner Osmanpaşa ise Trabzonlu olan ve daha önce Trabzonspor'da forma giyen Akhisar Belediyespor'lu oyuncular.

Gökmen Şahin 

 

Etiketler: Trabzonspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!