Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ersun Yanal'a büyük bir destek var. Ligde 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 galibiyet alarak beklentilerin altında kalan bordo-mavililerde sıkıntılı günler geçiren deneyimli teknik adama yönetim, "Hocam sen işine odaklan. Bizim sana olan güvenimiz tam. Kısa sürede takımı toparlayacaksın. Sana ve takımına inanıyoruz. Yapılan yorumlara kafanı takma. Biz sonuna kadar senin yanındayız ve başarı gelecektir" diyerek moral veriyor.

Yönetim Trabzon'da toplanacak

Yeni bir takım kurmanın sancılarını atlatmaya çalışan bordo-mavililerde Teknik Direktör Ersun Yanal, saha içerisindeki sorunları çözmeye çalışırken, yönetim ise saha dışında zorlu günleri atlatma adına olağanüstü hamleler yapıyor. Zorlu maç öncesi Başkan Muharrem Usta, öncülüğünde Trabzon'da bir araya gelecek olan yönetim, saha içinde ve saha dışında yapılan çalışmaları masaya yatıracak. Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda, Akhiser Belediyespor'a karşı bu sezon cezasız ilk maçını oynayacak olan Trabzonspor, taraftarları tribünlere çekmek için çalışmalarını hızlandırdı. Passolig ve kombine çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi önemli bir mesafe alırken, bu konuda sponsorların da desteğini alıyor. Karadeniz ekibi, güçlü bir taraftar topluluğu önünde rakibini ağırlamaya hazırlanıyor.

Futbolculardan galibiyet sözü

Spor Toto Süper Lig'de tarihin en sıkıntılı günlerini geçiren Trabzonspor'da, futbolcular Akhisar Belediyespor maçında sahadan galibiyetle ayrılmak için kenetlendi. Üst üste alınan başarısız sonuçlar nedeniyle oldukça moralsiz olan bordo-mavililerde Ersun Yanal takımın motivasyonunu üst seviyede tutmak için oyuncularıyla sık sık bir araya gelirken, futbolcular da kötü günleri atlatmak için kendi aralarında değerlendirme yapıyorlar. Özellikle milli takımda bulunan oyuncuların dönmesiyle birlikte Kaptan Onur Recep Kıvrak'ın öncülüğünde bir araya gelen oyuncular, Hüseyin Avni Aker'de oynanacak olan zorlu Akhisar Belediyespor maçında birbirlerine galibiyet sözü verirken, kötü günleri geride bırakmak için de kenetlendiler.

Akhisar Belediyespor'da tanıdık yüzler

Trabzonspor'un 16 Ekim Pazar günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynayacağı rakibi Akhisar Belediyespor'da bordo-mavili takımda oynamış birçok tanıdık isim bulunuyor. Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, bir dönem Trabzonspor'da futbol oynamasının yanı sıra bir dönem de teknik direktörlük görevi yaptı. Kafkas'ın yardımcıları Orhan Çıkrıkçı, Muzaffer Bilazer, Mutlu Dervişoğlu, İbrahim Yılmaz da Trabzonlu isimler olurken, kaleci Fatih Öztürk ve Soner Aydoğdu kariyerinde Trabzonspor forması giymiş isimler olarak dikkat çekiyor. Abdulkadir Öztürk, Özer Hurmacı, Kadir Keleş ve Caner Osmanpaşa ise Trabzonlu olan ve daha önce Trabzonspor'da forma giyen Akhisar Belediyespor'lu oyuncular.

Gökmen Şahin



