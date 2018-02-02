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Trabzonspor'da gözler Rodallega'da

Trabzonspor’da Burak Yılmaz’ın kasığındaki sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle gözler diğer forvet Hugo Rodallega’ya çevrildi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Kolombiyalı golcüyü yakın markaja alarak, motive etmeye çalışıyor.

Trabzonsporda gözler Rodallegada

02 Şubat 2018 11:22

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da gözler Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'ya çevrildi. Burak Yılmaz'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle forvet hattında görev yapması beklenen Rodallega’yı Teknik Direktör Rıza Çalımbay'da markaj altına aldı. Kolombiyalı futbolcu ile özel görüşen deneyimli teknik adam, Göztepe maçında hazır olmasını isteyerek, oyuncusuna güven duyduğunu belirtti.

Bu sezon Süper Lig'de 13 maçta forma giyen başarılı futbolcu ligde 4 gole imza attı. Bu sezon ligde sadece ilk yarıdaki Göztepe maçında ilk 11'de görev başlayan ve 90 dakikayı tamamlayan Rodallega'nın yine bir Göztepe maçıyla birlikte ilk 11'de başlaması bekleniyor. 32 yaşındaki futbolcu diğer maçlarda ise oyuna sonradan dahil oldu. Golcü futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 8 gole imza atarak, toplamda bu sezon bordo-mavili forma ile 12 gole imza attı. 

Gökmen Şahin
 

 

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