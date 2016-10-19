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Trabzonspor'da 'hakem' endişesi

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Galatasaray ile oynadığı maçlarda hakem kararlarıyla canı yanan Trabzonspor'u endişe sardı. Sıkıntılı günler geçiren bordo-mavili kulüp bu konuda Merkez Hakem Kurulu (MHK) hassas hareket etmesini bekliyor.

Trabzonsporda hakem endişesi

19 Ekim 2016 12:32

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, Galatasaray ile 22 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya dönüm maçı olarak bakarken, olası hakem kararlarıyla yıkılmak istemiyor. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon kritik haftalarda çıkış maçları olarak baktığı Galatasaray karşılaşmalarında hakem kararlarıyla yıkılmıştı. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takım ile oynadığı iki maçta da oynanan oyundan ve skorundan çok hakemlerin verdiği kararlar damgasını vurmuştu.

Trabzonspor, Galatasaray maçlarında hakem faciası yaşadı
Bordo-mavili takım geçtiğimiz sezonun 4. haftasında 10 puan ile Fenerbahçe ile zirveyi paylaşırken, 5. haftada oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu Galatasaray müsabakası sonrası çöküşe geçmişti. Hüseyin Avni Aker’de oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçında ise sahadaki mücadeleden çok hakem Cüneyt Çakır'ın bazı kararları ve ya da düdük çalmadığı pozisyonlar konuşulmuştu.

Yine aynı sezonun 22. haftasında Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasında çıkardığı kartlar ve verdiği kararlarla gündeme gelen hakem Deniz Ateş Bitnel, söz konusu maçın tarihe geçmesine neden oldu. Verdiği penaltı kararları ve çıkardığı kırmızı kartlarla ülke gündemine oturan maçta Salih Dursun, Bitnel'in elinden kırmızı kart alarak hakeme kırmızı kart göstermişti. Karadeniz ekibi müsabakayı 2-1 kaybetmişti.

Büyük endişe
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Galatasaray maçlarında yaşadığı hakem faciaları nedeniyle 22 Ekim Cumartesi günü oynayacağı Galatasaray maçına da büyük endişe ile bakıyor. Müsabakanın hakemi henüz açıklanmasa da bordo-mavililer Merkez Hakem Kurumu (MHK) tarafından açıklanacak ismi beklerken, geçtiğimiz sezon yaşanan hakem faciasının tekrarlanmaması için Karadeniz ekibi, MHK'den zorlu müsabakaya atanacak olan hakemle ilgili hassas davranmasını bekliyor. 

Gökmen Şahin

Etiketler: hakem, Trabzonspor


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