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Trabzonspor'da iki ayrılık

Trabzonspor, Sefa Yılmaz ve Carl Medjani ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trabzonsporda iki ayrılık

24 Ağustos 2017 13:05

Bordo-mavili kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcular Sefa Yılmaz ve Carl Medjani arasındaki mevcut sözleşmelerimiz karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi. 

Etiketler: Carl Medjani, Sefa Yılmaz, Trabzonspor


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