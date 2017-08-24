Trabzonspor'da iki ayrılık

Bordo-mavili kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcular Sefa Yılmaz ve Carl Medjani arasındaki mevcut sözleşmelerimiz karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.