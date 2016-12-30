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Trabzonspor'da ipler gerildi

Spor Toto Süper Lig'de beklentilerin altında kalan ve son oynadığı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da ipler gerildi. Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Teknik Direktör Ersun Yanal'a Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı göndermesi yaptı.


30 Aralık 2016 09:15

Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans ortaya koyarak ligin ilk yarısını alt sıralarda tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da işini zor soktu. 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor karşısında oynanan futbol ve alınan 1-1'lik sonuç Karadeniz ekibinde ipleri iyice gerdi.
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Teknik Direktör Ersun Yanal'a Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı göndermesi yaptı. Kendisine ait sosyal medya hesabından Seyit Onbaşı'nın görselini paylaşan Saral, "Bize Çanakkale ruhu şart hocam. Bu ruhu takımına aşılayacak koca Seyit Onbaşı'lar lazım hocam. Savaşmaya yürek yoksa zorla güzellik olmaz hocam" ifadelerini kullandı.
 

Gökmen Şahin
 

Etiketler: Trabzonspor


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