Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta oynanan maçta Atiker Konyaspor'u son saniyelerde bulduğu golle yenerek 3 haftalık mağlubiyet serisini sonlandıran Trabzonspor, çıkış maçı olarak gördüğü Kardemir Karabükspor deplasmanında bir kez daha taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Bordo -mavililer, rakibine 4-0 yenilirken dış sahadaki galibiyet sıkıntısını da sürdürdü.

Trabzonspor geçtiğimiz sezonunda gerisinde kaldı.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon ligin ilk 6 haftasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puan toplamıştı. Attığı 7 gole karşılık kalesinde 7 gol gören Karadeniz ekibi, bu sezon ise oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 6 puan toplayabildi. Attığı 3 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü.

Savunma deplasmanda çöktü

Trabzonspor savunması deplasmanda oynadığı maçlarda adeta çöktü. Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galip gelemezken, oynadığı 3 maçta ise kalesinde 8 gol gördü. Karadeniz ekibi dış sahada oynadığı maçlarda ise henüz golle tanışamadı.

Deplasmanda 1 gol attı, 19 gol yedi

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Karadeniz temsilcisi, dış sahada en son Gaziantepspor'u mağlup etti. Geçtiğimiz sezonun 27. haftasında oynadığı maçta Antep ekibini 1-0 mağlup eden Trabzonspor, söz konusu maçın ardından deplasmanda kazanamadı. 6 maçtır dış sahada galibiyet hasreti çeken bordo-mavililer, ligdeki kötü gidişin önüne de geçemedi. Deplasmanda 182 gündür galip gelemeyen Trabzonspor dış sahada oynadığı son 6 maçta ise sadece 1 gol atarken, kalesinde ise 19 gol gördü.

Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son 6 maç ve aldığı sonuçlar ise şöyle:

Gençlerbirliği: 3 - Trabzonspor: 1

Eskişehirspor: 1 - Trabzonspor: 0

Antalyaspor: 7 - Trabzonspor: 0

Gaziantepspor: 1 - Trabzonspor: 0

Aytemiz Alanyaspor: 3 - Trabzonspor: 0

Kardemir Karabükspor: 4 - Trabzonspor: 0

Gökmen Şahin