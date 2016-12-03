Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Trabzonspor içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten çıkmanın yollarını ararken, 5 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı kritik önem taşıyor. Futbolcu izleme komitesinde küçülmeye gidilmesinin ardından, transferden sorumlu başkan yardımcısı Nevzat Aydın’ın da futboldan el çekmesiyle gözler Kayserispor maçında alınacak sonuca çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Gümüşhanespor’a sahasında 2-1 yenildiği maçın ardından Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda gece yarısına kadar durum değerlendirmesi yapan bordo-mavili yönetim aldığı bir dizi kararları Kayserispor maçı sonrasına bıraktı. Teknik Direktör Ersun Yanal ve bazı oyuncuların durumları da bu maçın ardından netlik kazanacak.

TEHLİKELİ SÜREÇ

Ligin geride kalan 12. haftasında 12 puan toplayabilen ve tehlike hattına yakın durumda olan Trabzonspor için Kayserispor maçı hem futbolcular hem de teknik heyetin kaderini derinden etkileyecek. Muhammet D emir, Jun Suk, N’Doye, Ibanez, Onazi, Bero gibi isimler gelecek 4 haftada toparlanıp beklentileri karşılayabilirse ikinci yarıda rekabetin içinde olabilecekler. Tersi bir durumda ise yönetimin bu isimlerin yerine transfer yapması gündemde.

HEDEFTEKİ İSİM ERSUN YANAL

Gümüşhenespor maçında taraftarın hedef aldığı Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da kritik bir süreç yaşıyor. Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından diken üstünde olan deneyimli teknik adam ilk yarının bitimine kadar olan bölümde alınacak olan sonuçlardan direkt etkilenecek isimlerin başında geliyor. Sadece dışarıda değil, yönetim içinde de ciddi muhalifleri bulunan Yanal’ın kredisi birçok sebepten ötürü bitmiş durumda. Scout ekibinin başında bulunan başkan yardımcısı Nevzat Aydın’ın da futboldan el çekmesiyle birlikte, kalan 4 maçta alınacak sonuçlar Ersun Yanal’ın kaderini belirleyecek.

KAYSERİSPOR İLE 6 PUANLIK MAÇ

Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile hayati bir maça çıkacak. Ligde 12 puan ile 14. sırada bulunan Trabzonspor ile 9 puanla 17. sırada bulanan Kayserispor 6 puanlık maçı çıkacak. Ligde son 4 maçta galip gelemeyen iki takım da müsabakadan 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek isterken bordo-mavililerin sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 15’e çıkartacak. Kazanan Kayserispor olması halinde ise Trabzonspor’la aynı puana ulaşmış olacak.