Diğer
Kategoriler

Trabzonspor'da kar keyfi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda futbolcuların kar keyfi ise güzel görüntülerin yaşanmasına neden oldu.


03 Şubat 2017 14:30

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından koordinasyon, sürat ve gol çalışması yapıldı.
Trabzon'da etkili olan kar yağışı nedeniyle antrenman sahalarının bir kısmı kardan temizlenirken, futbolcular ise diğer bölümlerinde kalan karın tadını çıkardı. Birbirleriyle kar topu oynayan oyuncular güzel görüntülerin yaşanmasına neden oldu. 

Gökmen Şahin
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!