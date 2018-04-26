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Trabzonspor’da Kolombiyalılar kayıp

Trabzonspor’un Kolombiyalı oyuncuları Rodallega ve Castillo kayıplarda. Büyük umutlarla transfer edilen iki oyuncu bordo-mavili takımda beklentileri karşılayamadı.

Trabzonsporda Kolombiyalılar kayıp

26 Nisan 2018 11:15

Trabzonspor’a büyük umutlarla transfer edilen Kolombiyalı futbolcuları Hugo Rodellega ve Fabian Castillo, sergiledikleri performans hayal kırıklığı yaşattı. Sürekli sakatlık yaşamasıyla dikkat çeken Castillo, bu sezon Trabzonspor’a katkı sağlayamadı. FC Dallas takımından 3 milyon 500 bin dolara transfer edilen Kolombiyalı oyuncu bordo-mavili takımda beklentilerin altında kaldı. Bu sezon 10 maçta 423 dakika sahada kalan oyuncu, 2 asist yaparken, golü ise atamadı.


Geçtiğimiz sezonda beri yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Castillo, oynadığı maçlarda ise verimli olamadı. Kemik ödemi, dış bağ problemleri, menisküs yaralanması, lif yırtılması, uyluk yaralanması gibi sorunlar yaşayan oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımda ayrı kaldı ve 22 maç kaçardı. 25 yaşındaki sol kanadı, son antrenmanda sakatlık yaşamış ve Alanya deplasmanına götürülmemişti.


Trabzonspor’un diğer kayıp Kolombiyalısı ise Hugo Rodallega oldu. Özellikle Burak Yılmaz’ın bordo-mavili takıma dönmesinden sonra fazla süre alamayan oyuncu, forma şansı Rodallega, bulduğu maçlarda ise bekleneni veremedi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında bordo-mavili takıma gelen Spor Toto Süper Lig’de 6 gole imza attı. Bu sezon ise Kolombiyalı, 22 maçta forma giymesine rağmen az bir süre aldı. 517 dakika süre alan golcü futbolcu, 5 gole imza attı. Az süre aldığı için zaman zaman mutsuzluğunu dile getiren Kolombiyalı oyuncu devre arasında takımdan ayrılması gündeme gelmişti. 2019 yılında sözleşmesi bitecek olan oyuncunun sezon sonu yönetimle masaya oturup geleceği ile ilgili karar verilecek.


Gökmen Şahin

 

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