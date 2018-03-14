Trabzonspor'da kongre rüzgarı

Trabzonspor'da alınan başarısız sonuçların ardından, ekonomik olarak da tıkanma noktasına gelinmesinin ardından, bordo-mavili yönetim geçtiğimiz günlerde camiada dillendirilmeye başlanan kongre söylemleri üzerine ciddi adım atarak 7-8 Nisan tarihlerinde kongre yapılmasına karar vermişti. Tüzük gereği Aralık 2018'de kongre yapması gereken Trabzonspor'u, bu 8 aylık dönemde kimin yöneteceği ise merakla beklenmeye başlandı. Yönetimin kongre kararı almasının ardından, birçok isim gündeme geliyor.

Trabzon-Ankara ve İstanbul üçgeninde nabız yoklanıyor

Trabzonspor Başkanlığını düşünen isimler Trabzon-Ankara ve İstanbul arasında nabız yokluyor. Özellikle Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen’in, ‘Bir başkan adayına değil. Kulübü bu sıkıntılı süreçten çıkartacak, birlik ve beraberliği ortaya koyacak ortak bir konsorsiyuma ihtiyaç var” açıklamalarının ardından camianın ileri gelen isimleriyle istişarelerini sürdürüyor. Bu konuda önemli bir görev üstelenen Sürmen ve yönetimi muhtemel ortak düşüncenin başına geçecek ve oluşumu organize edebilecek isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Ortak bir isim üzerinde duruluyor

Trabzonspor’da yönetimin kongre kararı alması sonrası birçok isim gündeme gelirken, ortak fikir ise tek isim üzerinde birleşilmesi. Bu konuda camianın ileri gelenleri nabız yoklamaya devam ederken, herkesin benimseyeceği ismin kim olacağı ise merakla beklenmeye başlandı. Bir önceki seçimde az farkla kaybeden Celil Hekimoğlu’nun ismi ön planda tutulurken, eski başkan Nuri Albayrak da ortak konsorsiyumun başında olması için görüşülen isimler arasında yer alıyor. Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da adaylık konusunda hazırlık yaptığı öğrenildi.

Muharrem Usta devam edebilir

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta’nın, önceki gün yaptığı açıklamaların ardından yeniden aday olma ihtimali yükseldi. Camianın birleşebileceği bir başkan adayının isminin ön plana çıkmaması halinde mevcut başkan Muharrem Usta’nın yeniden aday olma ihtimali güçleniyor. Kulübün içinde bulunduğu durumla birlikte kısa ve uzun vadede yapılacak olan ödemeler de göz önüne alındığında Başkan Usta’nın, yeni bir yönetim oluşturarak yoluna devam etmek olasılığı gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Nisan ayında göreve gelecek olan yönetim Aralık 2018’de tekrar seçime gidecek

Trabzonspor’da göreve gelecek olan yeni yönetim kurulu Aralık 2018’de, bordo-mavili kulübün tüzüğü gereği yeniden seçime gitmek zorunda. Yeni yönetimin önündeki 8 aylık süreç ve yapılması gereken yüklü ödemeler Trabzonspor’da başkanlık hedefi olan diğer adayları düşündürüyor. Nisan ayında göreve gelecek olan yönetimi ise Mayıs ayında 100 milyon TL’ye yakın bir ödemenin beklediği belirtiliyor. Trabzonspor’un sezona başlayacağı aylarda ise bu rakamın 300 milyon TL’yi bulacağı belirtiliyor.

Kurucular, eski başkanlar ve asbaşkanlar Trabzon’da bir araya gelecek

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, 17 Mart Cumartesi günü saat 13:00’te kurucular, eski başkanlar, asbaşkanlar ve kurul başkanları ile genişletilmiş divan toplantısı yapacaklarını duyurdu.

Gökmen Şahin

