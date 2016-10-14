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Trabzonspor'da kritik ekim ayı

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, ekim ayı ve kasım ayı başında önemli karşılaşmalara çıkacak.

Trabzonsporda kritik ekim ayı

14 Ekim 2016 12:00

Sezon başında kurduğu yeni kadrosuyla beklentilerin altında kalarak sancılı bir dönem geçiren Trabzonspor'u, zorlu maçlar bekliyor. Bordo-mavililer özellikle ekim ayında kritik maçlar oynayacak. Karadeniz ekibi 20 günlük süre içerisinde ligdeki konumunu etkileyecek.

4 zorlu müsabaka oynayacak.
İlk olarak ligin 7. haftasında 16 Ekim'de sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek olan Trabzonspor, 22 Ekim'de 8. hafta maçında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Bordo-mavililer ardından 30 Ekim'de 9. hafta müsabakasında Çaykur Rizespor ile sahasında Karadeniz derbisine çıkacak. Trabzonspor ekim ayının hemen sonrası haftasında 5 Kasım'da deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak.

Çubukcu: "Kenetlenmeye ihtiyacımız var"
Ekim ayı ve kasım ayındaki 4 karşılaşmadan 2'ni kendi evinde oynayacak olan Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını deplasmanda oynayacak olan bordo-mavililerde kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukcu, taraftarların desteğine ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi.
Önlerinde çok önemli maçların olduğunu bu süreci camialarıyla en iyi şekilde geride bırakacaklarına inandıklarını belirten Çubukcu, "Takımımız zorluklara karşın bu dönemin üstesinden geleceğine inanıyoruz. Futbolcularımızın ve teknik heyetimizin yanlarındayız. Onlara güveniyoruz" dedi.

"Akhisar Belediyespor maçını düşünüyoruz"
Cami olarak kenetlenmeleri gerektiğini ifade eden Çubukçu, "Futbolcularımız, hepimiz önümüzdeki maçların öneminin farkındayız. Taraftarlarımızla, camiamızla, kenetlenmeye çok ihtiyacımız var. Hep birlikte önümüzdeki süreci iyi bir şekilde aşarak yolumuza devam edeceğiz. Bizim için öncelikli olan Akhisar Belediyespor maçı ve bu maça odaklandık. Taraftarlarımızın desteği ile zorlu günlerin üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Gökmen Şahin
 

Etiketler: Spor Toto Süper Lig


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