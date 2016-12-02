Spor Toto Süper Lig’de kötü sonuçlar alan Ziraat Türkiye Kupası H Grubu ilk maçında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Gümüşhanespor’a 2-1 kaybeden Trabzonspor’da kan kaybı devam ederken, bordo-mavili taraftarların istifa tezahüratlarının ardından Trabzonspor yönetimi maçın hemen ardından Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda gece yarısına kadar süren toplantı yaptı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta ve yöneticiler Teknik Direktör Ersun Yanal ve takımın durumu masaya yatırdı. Bazı yöneticiler, alınan saha sonuçlarından ötürü Yanal’ın istifasını savunurken, diğer yöneticilerin ise Başkan Muharrem Usta’nın, takıma ve Ersun Yanal’a zaman verilmesi noktasındaki fikrini savundu. Usta ve yönetim kurulunda yer alan isimlerden çoğunluğu Ersun Yanal ile yola devam edilmesi görüşünde birleşmesi üzerine 5 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynanacak olan Kayserispor maçı beklenmeye başlandı.

YANAL, FUTBOLCULARLA GÖRÜŞTÜ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da 2-1 kaybettikleri Gümüşhenespor maçının ardından oyuncularıyla görüşme yaptı. Alınan başarısız sonuçlardan ötürü futbolcular da Yanal’a üzüntülü olduklarını aktararak, bulundukları sıkıntılı süreçten çıkacaklarının sözünü verdi. Yanal’ın yapılan görüşmede, bulundukları konumun ve aldıkları saha sonuçlarının kendilerine hiç yakışmadığını ve bu sıkıntılı sürece el birliği ile atlatabileceklerini söylediği öğrenildi.