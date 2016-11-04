Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan müsabakada hem skor hem de Mete Kalkavan'ın göstereceği performansta merakla bekleniyor. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada ikinci kez düdük çalacak olan Kalkavan, Trabzonspor cephesinde endişeye yol açtı. Kalkavan, daha önce bordo-mavililerin 7 maçında görev aldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

Kalkavan, 7 Aralık 2014'de Konya'da oynan Beşiktaş - Trabzonspor maçında düdük çalmış müsabakayı ise Trabzonspor 3-0 kaybetmişti. Kalkavan verdiği kararlarla Karadeniz ekibinin tepkisini çekmişti.

Beşiktaş'ın 16 maçında düdük çaldı

Hakem Mete Kalkavan Beşiktaş'ın ise 16 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda siyah beyazlılar 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

Beşiktaş, Kalkavan ile ezeli rakiplerine karşı kaybetmedi

Hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği maçlarda Beşiktaş ezeli rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı kaybetmedi. Şimdiye kadar Beşiktaş'ın ezeli rakipleriyle oynadığı 6 maçta düdük çalan Kalkavan ile siyah-beyazlılar yenilmedi.

İşte Kalkavan'ın yönettiği o maçlar:

Beşiktaş - Galatasaray: 1-1

Galatasaray - Beşiktaş: 0-1

Beşiktaş - Galatasaray: 2-1

Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0

Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-2

Gökmen Şahin