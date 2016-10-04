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Trabzonspor'da 'milli' sıkıntı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara takımların eksiklerini gidermeleri için önemli bir fırsat olarak gözükse de, ligde kötü günler geçiren Trabzonspor için aynı durum söz konusu değil.

Trabzonsporda milli sıkıntı

04 Ekim 2016 15:05

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak tarihinin en kötü günlerini yaşayan Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada büyük bir sıkıntıya girdi. Milli ara takımların eksiklerini gidermesi için önemli bir fırsat olarak gözükse de, bordo-mavililerde milli oyuncuların fazlalığı Teknik Direktör Ersun Yanal'ı eksikleri giderme noktasında kara kara düşündürüyor.

Bordo-mavililerde Onur Kıvrak, Okay Yokuşlu, Abdulkadir Ömür, Hyun Jun Suk, Jan Durica, Matus Bero, Esteban Alvarado, Ogenyi Onazi, Serge Akakpo, Ramil Sheidaev gibi isimler ülkelerinin milli takımlarında bulunurken, lige verilen arada takımla birlikte olamayacaklar.

Trabzonspor'da sıkıntılı günler geçiren Teknik Direktör Ersun Yanal, takımı bir an evvel düzlüğe çıkarmanın planlarını yaparken, hemen hemen takımın yarısı ülkelerinin milli takım kamplarından bulunmasından dolayı oyuncularla birlikte ara dönemde olma fırsatı bulamayacak. Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını milli oyuncularından yoksun olarak başlayacak olan Karadeniz ekibi, hem taktik hem de mental anlamda zorlu müsabakaya hazırlanmaya çalışacak. 

Gökmen Şahin

Etiketler: Spor Toto Süper Lig, Teknik direktör Ersun Yanal, Trabzonspor


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