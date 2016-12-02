Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Başkan Yardımcımız Nevzat Aydın, daha önce Başkanımız, Teknik Direktörümüz ve scout ekibimiz ile beraber yürüttüğü futbolla ilgili görevlerinden ayrılmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu yoğun gayretler nedeniyle Başkan Yardımcımız Nevzat Aydın'a çok teşekkür ederiz. Yeni görev dağılımında kulübümüze başka alanlarda katkı sağlamaya devam edecektir. Ayrıca scout ekibimizin sayısında düzenlenme yapılarak 4 kişilik bir grup halinde planlamaya gidilmiştir. Ekip ihtiyaç ve şartlara göre daraltılıp çoğaltılabilecektir. Bundan sonraki süreçte futbolla ilgili kararlar başkan, teknik direktör ve scout ekibi tarafından sevk ve idare edilecektir" denildi.