Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Trabzonspor'da Nevzat Aydın ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Nevzat Aydın ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın ile yollar ayrıldı.

Trabzonsporda Nevzat Aydın ile yollar ayrıldı

02 Aralık 2016 19:45

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Başkan Yardımcımız Nevzat Aydın, daha önce Başkanımız, Teknik Direktörümüz ve scout ekibimiz ile beraber yürüttüğü futbolla ilgili görevlerinden ayrılmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu yoğun gayretler nedeniyle Başkan Yardımcımız Nevzat Aydın'a çok teşekkür ederiz. Yeni görev dağılımında kulübümüze başka alanlarda katkı sağlamaya devam edecektir. Ayrıca scout ekibimizin sayısında düzenlenme yapılarak 4 kişilik bir grup halinde planlamaya gidilmiştir. Ekip ihtiyaç ve şartlara göre daraltılıp çoğaltılabilecektir. Bundan sonraki süreçte futbolla ilgili kararlar başkan, teknik direktör ve scout ekibi tarafından sevk ve idare edilecektir" denildi. 

Etiketler: nevzat aydın, Trabzonspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç