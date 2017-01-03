Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Trabzonspor'da savunma değişiyor

Trabzonspor'da savunma değişiyor

Spor Toto Süper Ligi'nin ilk yarısında beklentilerin altında kalarak büyük bir çöküş yaşayan Trabzonspor'da, savunma bölgesi yeniden şekilleniyor.

Trabzonsporda savunma değişiyor

03 Ocak 2017 13:00

Sezona büyük umutlarla başlayan ancak ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 18 puan ile 13. sırada yer alan Trabzonspor, attığı 12 gole karşılık ise kalesinde 20 gol görmüştü. Forvet hattında ve savunma bölgesinde büyük sorunlar yaşayan bordo-mavililer, değişime ilk olarak savunmadan başladı.

Emmanuel Mas ve Pereira'yı Türkiye'ye getiren Trabzonspor, Serdar Taşcı transferini de sonuçlandırmayı hedefliyor. Savunmanın sağında Zeki Yavru, göbeğinde Durica ve Uğur Demirok, solunda ise Mustafa Akbaş'a ligin ilk yarısında görev veren teknik direktör Ersun Yanal, savunmanın sağını Pereira'ya solunu ise Emmanuel Mas emanet edecek. Durica'nın yanına ise hızlı bir stoper transfer etmeyi planlayan Karadeniz ekibi Serdar Taşcı transferini de sonuçlandırmayı hedefliyor.

Savunmada büyük bir rekabet yaşanacak

Trabzonspor Teknik Direktör'ü Ersun Yanal'ın savunma bölgesine transfer ettirdiği isimlerin takımla çalışmalara başlamasıyla birlikte bu bölgedeki rekabeti arttıracak. Ligin ilk yarısında kadro derinliği anlamında büyük bir sıkıntı yaşayan bordo-mavililer, son tnansferlerin takıma katılmasıyla birlikte 1. bölgede alternatifli bir oyuncu kadrosuna sahip olmayı hedefliyor. 

Gökmen Şahin
TRABZON 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç