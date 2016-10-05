Trabzonspor'da 6 Aralık 2015 tarihinde göreve seçilen Muharrem Usta başkanlığındaki kulüp yönetim kurulu 303 günlük sürede saha sonuçları açısından istenen sonuçları elde edemedi. Bordo-mavili takım, Usta yönetimi göreve seçildikten sonra 7 Aralık'ta ligde Eskişehirspor maçıyla başlayan 27 maçlık bölümde 9 galibiyet elde ederek yüzde 33'lik galibiyet oranında kaldı. 16 maçta rakipleri karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 karşılaşmada da berabere kaldı.

Değişen bir şey yok

Geçen sezonun 14. haftası öncesinde yönetime gelen Usta döneminde bordo-mavililer, ligde de en fazla mağlubiyeti yaşadığı sezonu geride bıraktı. İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimi döneminde ligin ilk 13 haftası sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik 6 mağlubiyetle 17 puan toplayarak puan cetvelinde 9. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Muharrem Usta yönetiminde sezonu 40 puanla 12. sırada tamamlamıştı.

Yeni sezonda 50. yıl planlaması yapan Trabzonspor yönetimi ise sezona istediği gibi başlayamayarak hayal kırıklığı yaşattı. Oyuncu ve teknik direktör değişimlerine rağmen sportif istikrarı bir türlü yakalayamayan bordo-mavililer, yeni sezonda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 6 puan topladı ve 12. sırada yer aldı. Karadeniz ekibi bu tablo ile beraber lige kaldığı yerden devam etmiş oldu.

Usta döneminde farklı yenilgiler

Trabzonspor, tarihinin en farklı yenilgisini ise Muharrem Usta ve yönetim kurulu döneminde elde etti. Karadeniz ekibi, geçen sezonun 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 7-0 mağlup olarak, tarihinin en farklı yenilgisini aldı. Karadeniz ekibi, 1993-94 sezonunun 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısındaki 7-1 yenilginin ardından en farklı mağlubiyeti yaşadı. Trabzonspor, ligin son haftasında da sahasında Kasımpaşa'ya 6-0 kaybederek iç sahadaki en farklı yenilgisiyle karşılaştı. Bordo-mavililer bu sezon da ligin yeni takımlarından Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-0 ve yine deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 4-0 mağlup oldu.

Gökmen Şahin