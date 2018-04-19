Trabzonspor'da tasarruf dönemi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette TSYD Trabzon Şubesi Yönetimi, bir araya geldikleri Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve bazı yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi. Başkan Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerini kahvaltıda ağırlayan Hacısalihoğlu, sohbetin ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Hacısalihoğlu, bir kulübün, bir derneğin olağanüstü genel kurul yapmasının işlerin iyi gitmediği gösterdiğini belirterek "Biz bunları biliyorduk, kamuoyu da biliyordu, herkes de biliyordu. Yalnız biraz beklediklerimizden daha farklı, her alanda el atılması, değiştirilmesi, düzenlenmesi gereken konular var. Tabi bu uzun bir süreç. Hem uğraş, hem de ekonomik güç istiyor. Bunları elimizden geldiğince, camianın destek verdiği oranda kısa sürede halletmeye çalışacağız. Bu kısa süre 1-3 ay algılanmasın. Sadece Şenol Güneş Kompleksi'nde, statta yapılacaklara bir yönetimin ömrü yetmez. Buranın tamamlanıp, eksiksiz hale gelmesi çok uzun bir zaman isteyen konu. Birçok eksik var. Futbolla ilgili, sosyal ilişkilerle ilgili her konuda birçok düzenlemenin yapılması gerekiyor. Bunları camiadaki insanlarla paylaşarak, görüşlerini alarak yönetimin yapması için gayret içerisinde olacağız" dedi.

"Geçmişte yapılan hatalar tekrarlanmayacak"

Trabzonspor'un gelirlerinin çok üzerinde bir borç yükünün olduğunu ifade eden Hacısalihoğlu, "Her alanda tasarrufa gidilecek. Bunun için ana plan, ana hedef tasarruf. Bunu yaparken tabi kulübün faaliyetlerinin aksamaması gerekiyor. Trabzonspor'un zirve yarışında olması gerekiyor. Zor olan bu. Hem tasarrufa gidilecek, hem de Trabzonspor zirveden kopmayacak. Asla bizim hedefimiz şampiyonluk denmiyecek. Ama zirve için de tabiki hedeflerden, uğraşlardan, sonuçlardan biri de şampiyonluktur" şeklinde konuştu.

Hacısalihoğlu, ekonomik sorunların çözülmesi noktasında Yusuf, Abdülkadir, Burak ve Sosa gibi isimlerin satılması yönündeki söylemlerle ilişkin ise "Yönetim olarak anlayışımız, teknik kadronun görüşleri ve bu işin başında bulunan görevli, yetkili futbol koordinatörü Özkan Sümer'in değerlendirmesi sonucu yönetim işin politik olarak kararını verecek. Yani ekonomik olarak ne yapmak gerekiyor, politika olarak, hedef olarak ne hedeflenmiş bu doğrultuda kararını verecek. Şunu söyleyebilirim, yönetim kendi kafasına geçmişte çok acısını çektiğimiz şekilde futbolcu alımı, satımı olmayacak, olmamasına gayret edeceğiz" diye konuştu.

Trabzonspor'un Avrupa'da bilinenin haricinde başka bir yasağının bulunmadığını vurgulayan,Hacısalihoğlu, "Birçok oyuncu ile ekonomik sorunlar yaşanmış. Uzun süredir ödemeleri aksamış. Bugün yok, yarın olur ya da hiç olmaz. Biz olmaması için her türlü önlemi, tedbiri imkanlar dahilinde camianın gücü ölçüsünde yapmaya çalışacağız. Sadece oyuncularla ilgili değil, kulüplerle ve başka işlerle ilgili de Trabzonspor'un gecikmiş borçları var. Yasağın kalkması konusunda da girişimler var. Daha netice alınmadı ama alınabilir" ifadelerini kullandı.

"Rıza Çalımbay ile ilgili alınmış bir karar yok"

Hacısalihoğlu, "Teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilgili alınmış bir karar yok" diyerek, "Kaldı ki futbolcunun gelmesi, gitmesi ve teknik kadro ile ilgili konuları Özkan Sümer ilgileniyor. Son derece deneyimli ve kulübe kurulduğu günden beri hizmet eden biri. Mesleği o, bilgisi de sonsuz. Onun ilgi, bilgi ve yetki alanında bir konu" şeklinde konuştu.

Stadın isim hakkıyla ilgili bir aksaklık, eksiklik varsa onlar değerlendirileceğini söyleyen Hacısalihoğlu, "Biz yeni bir kulüp kurmadık, olan kulübü devraldık. Daha önce verilen taahhütler, yapılan anlaşmalar kulübün menfaatlerine yasal işlerse bunları değiştirmek, hem hakkımız hem yetkimiz değil" dedi.

Hacısalihoğlu, Muharrem Usta'nın Sosa, Burak Yılmaz ve Kuçka ile ilgili 15 milyon avroluk taahaddüne ilişkin ise "Muharrem Usta giderken bir belge bıraktı. Henüz neticeye varmış değil. Ama değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Gökmen Şahin