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Trabzonspor'da transfer hareketliliği başladı

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte, bu sezon beklentilere karşılık veremeyen Trabzonspor'da transfer hareketliliği başladı. Bordo-mavililer prensip anlaşmasına vardığı Emmanuel Mas ve Pereira'yı 2 Ocak'da başlayacak Antalya kampına katmayı planlıyor.

Trabzonsporda transfer hareketliliği başladı

31 Aralık 2016 10:51

Sezonun ilk yarısında Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor ligin ikinci yarısında ayağa kalkmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ara transfer döneminde bütçeyi ikinci planda tutan Karadeniz ekibi, takıma doğrudan katkı sağlayacak isimler üzerine yoğunlaştı. Trabzonspor yönetiminin bu noktada rotayı özellikle de yurtdışına çevirirken, önemli isimlerle de prensip anlaşmasına vardı. Bordo-mavililer Sporting CP Kulübünde forma giyen 32 yaşındaki sağ bek Joao Pereira ve Arjantin'nin San Lorenzo takımında forma giyen 27 yaşındaki Emmanuel Mas ile prensip anlaşmasına varırken, anlaşmaya vardığı Pereira'yı dün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirdiği öğrenildi. Oyuncunun Türkiye'ye nişanlısıyla birlikte geldiği ifade edilirken, iki oyuncunun en geç Çarşamba günü Antalya kampına katılacakları öğrenildi.

Popov aşkı bitmedi
Trabzonspor Spartak Moskova'da forma giyen Ivelin Popov, transferinde sıkıntı yaşasa da bu oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Bu sezon gol yollarında büyük bir sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibi golcü transferinde alternatif isimlerle de görüşmelerine devam ederken, bordo-mavili yönetim yoğunluğunu Popov'u transferini bitirmek için vermiş durumda. Yurtiçinden de birçok ismi gündemine alan bordo mavililerin özellikle de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Akhisar Belediyespor'un 31 yaşındaki forvet oyuncusu Hugo Rodallega için de kulübüyle temas halinde olduğu belirtiliyor.

Mehmet Ekici tartışması
Sezonda sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici'nin durumunun ne olacağı ise merakla bekleniyor. İstanbul'un 3 büyük takımı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncuyu transfer etmek istemesi üzerine camianın önde gelen isimleri bu transfere karşı çıkarken, bu oyuncuyu transfer etmek isteyen 3 büyük kulüp bordo-mavili yönetimle görüşmelerini sürdürüyor.

Trabzonspor'un sunduğu 1 Milyon 700 Ben Euro'luk teklife yanaşmayan gurbetçi oyuncu rakamın yukarı çekilmesini istiyor. Kendisine sunalan teklif yanaşmayan Mehmet Ekici'nin sezon sonu boşta kalacak olması nedeniyle, oyuncudan kar etmeyi planlayan Karadeniz ekibi, İstanbul'un 3 büyük kulübün sunduğu teklifleri değerlendiriyor.

Gönderilmeleri gündemde
Trabzonspor'da takıma katılacak oyuncularla ilgili çalışmalar sürürken, gönderilecek isimlerle ilgili de Karadeniz ekibi yoğun bir dönem yaşıyor. Akakpo, Muhammet Demir, Ibanez ve Shaidaev takım bulmaları halinde gönderilmesi gündemde olan isimler olduğu belirtildi. 

Gökmen Şahin

Etiketler: Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, transfer hareketliliği


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