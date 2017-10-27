Trabzonspor’da Vardaloğlu istifa etti

Bordo-mavili kulüpte istifalara bir yenisi daha eklendi. Son 10 gün içinde 7 yöneticinin istifa ettiği Karadeniz ekibinde Mali İşler Koordinatör Yardımcısı olan yönetim kurulu üyesi Fatih Vardaloğlu, istifa ettiğini bildirdi. Vardaloğlu, “Gördüğüm lüzum üzerine yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Önümüzde camiamız için önemli bir Galatasaray maçı var. O yüzden istifamla geniş açıklama daha sonra yapacağım” dedi.

Vardaloğlu’nun istifasının ardından yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden yönetici sayısı 12 olurken, Başkan Muharrem Usta ile birlikte yönetimde 10 kişi kaldı.