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Trabzonspor'da yeni teknik direktör belli oluyor

Sezonun sona ermesinin arından Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Trabzonspor'da, yeni teknik direktör belli oluyor. Bordo-mavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısıyla takımın yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor.

Trabzonsporda yeni teknik direktör belli oluyor

28 Mayıs 2018 14:02

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra yeni bir teknik adam konusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor son aşamaya geldi. Bordo-mavili kulübün genel koordinatörü Özkan Sümer'in yerli bir teknik adamla çalışacaklarını duyurmasından sonra birçok isim Karadeniz ekibiyle anıldı. Bunların başında Fatih Tekke, Tolunay Kafkas, Tamer Tuna ve Giray Bulak isimleri ön plana çıktı. Hangi ismin takımın başına geçeceği ise merakla beklenmeye başlandı.

Ağaoğlu basın toplantısı düzenleyecek 

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, herkesin merakla beklediği yeni teknik direktör konusunda yarın Medical Park Stadyumu'nda saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Ağaoğlu'nun bu toplantıda yeni teknik direktörü açıklaması bekleniyor.  

Gökmen Şahin

Etiketler: Trabzonspor

 

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