Trabzonspor'da yönetim sıkıntılı

Trabzonspor’da 6 Aralık 2015 tarihinde göreve gelen Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim kurulu, elde edilen saha sonuçları nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta sahadan beraberlikle ayrılarak önemli puan kayıpları yaşayan bordo-mavililer, fırsat haftalarını ise değerlendiremedi. 50 yılda şampiyonluğun telaffuz edildiği sezonda Karadeniz ekibinin zirvenin uzağında kalması hayal kırıklığı yaşattı.

800 gündür görevde

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, görevde bulunduğu 800 günlük süreçte sportif olarak hedeflediği başarıyı bir türlü yakalayamadı. İstikrar adına Teknik Direktör Ersun Yanal’a alınan başarısız saha sonuçlara rağmen sabır gösteren Usta, büyük bir hayal kırıklığı yaşarken Rıza Çalımbay’ı takımın başına getirerek kan değişikliğine gitmesi Karadeniz ekibinde yeni bir heyecan fırtınası yaşanmasına neden oldu. Çalımbay ile yeniden çıkış yakalayan bordo-mavililer ligde oynadığı son 5 lig maçında aldığı beraberliklerle duraklama dönemine girdi. Karadeniz ekibi, 7 Aralık 2015'te ligde Eskişehirspor karşılaşmasıyla başlayan 76 maçlık dönemde 29 galibiyet, 27 mağlubiyet ve 20 beraberlik elde etti.

Planlar tutmadı

Trabzonspor, ligde en fazla mağlubiyet yaşadığı dönemi de Usta başkanlığında geride bıraktı. 2015-16 sezonunu 40 puanla 13. sırada tamamlayan ve 18 yenilgi ile lig tarihinde en fazla mağlup olduğu dönemi yaşayan bordo-mavililer, ayağa kalkma yılı olarak gördüğü 2016-17 futbol sezonunda ise 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 51 puan ile 6. sırada yer aldı. Büyük umutlarla başlanan sezonda önemli transferlere imza atan bordo-mavililer oynadığı 20 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 32 puan ile 6. sırada yer aldı.

Tüm imkanları zorladı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, göreve geldiği günden beri kulübün ekonomik yapısı nedeniyle sağlıklı bir çalışma ortamının aksine sıkıntılı bir tablo içinde planlama yaptı. Bir taraftan düzelmesi gereken ekonomik tabloyla birlikte diğer taraftan yarışmacı bir takım kurmak için yoğun bir mesai harcadı. 50'nci yıl hedefi, camianın şampiyonluk arzusu ve heyecanı, alınan saha sonuçlarının ardından yerini karamsarlığa bırakırken, camiada yeni bir çıkış bekleniyor.

İstifalara rağmen yönetim görevine devam etti

Trabzonspor yönetimlerinde geleneksel hale gelen istifalar Muharrem Usta yönetiminde de devam etti. Bordo-mavili kulüpte 2017 yılında 9 yönetici istifa etti. Orhan İlarslan, Fatih Vardaroğlu ve Emre Aksoy ayrı dönemlerde istifa ederken, Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu, Nevzat Aydın, Tuncay Bekiroğlu, Yiğit Oğuz Duman ve Özer Bayraktar, bordo-mavili takımın Malatyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından toplu şekilde istifa etmişti.

Medipol Başakşehir ile kritik viraj

Trabzonspor’un sahasında oynadığı ve golsüz berabere kaldığı Göztepe maçının son dakikalarında yönetime karşı istifa sesleri yükselmeye başladı. Son haftalarda alınan saha sonuçlarının yanı sıra yönetimin bugüne kadar yaptığı uygulamalar nedeniyle taraftar sesini yükseltmeye başladı. Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanan maçın da beraberlikle bitmesi üzerine tribünleri dolduran bordo-mavili taraftarlar bu kez maç sonuçlanmadan istifa sesini yükselterek yönetime tepki gösterdi. Medipol Başakşehir ile oynanacak olan maçta benzer tablonun yaşanması halinde bordo-mavili yönetimi sıkıntılı günler bekleyecek.

Gökmen Şahin

