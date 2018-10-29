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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı şoku

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı şoku
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı şoku

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın 2 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Bozdoğan, Yusuf Yazıcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Bozdoğan şu ifadeleri kullandı: "Takımımızın Antalyaspor ile oynadığı maç sonrası Yusuf Yazıcı'nın şikayeti üzerine gerekli tetkikleri yaptık. Oyuncumuza yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sol kalça kasında (M.Obturator Externus) ikinci derece yaralanma tespit etmiş bulunmaktayız. Tedavisine hemen başlanan Yusuf'un yaklaşık olarak 2 ile 3 hafta arasında takımdan ayrı kalmasını öngörüyoruz" dedi.  

Gökmen Şahin
 

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