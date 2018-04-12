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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'ya nazar değdi

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı şoku yaşanıyor. Dünkü antrenmanı tamamlayamayan Yusuf, bugün gerçekleştirilen antrenmanı da yarıda bıraktı.

Trabzonsporda Yusuf Yazıcıya nazar değdi

12 Nisan 2018 13:29

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan çalışmaya izinli olan Okay Yokuşlu dışında sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi ve Batuhan katılmadı. Burak Yılmaz ise takımda ayrı çalıştı.

Yusuf Yazıcı antrenmanı tamamlayamadı 

Bordo-mavililer antrenmanda kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada da çift kale maç yaptı. Bu çalışma sırasında sağ ayak bileğine basılan Yusuf Yazıcı, acılar içinde yerde kaldı. Önceki gün yapılan antrenmanda da sol ayak bileğine darbe alan Yusuf tedavisinin ardından sekmeye devam edince, antrenmanı tamamlayamadı ve sahadan ayrıldı. Yusuf Yazıcı’nın son durumu yapılacak olan detaylı kontrolden sonra netlik kazanacak.
Antrenman öncesi ise bir grup minik öğrenci futbolcularla fotoğraf çektirerek çiçek hediye etti. 

Gökmen Şahin

Etiketler: Trabzonspor, yusuf yazıcı

 

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