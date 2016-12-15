Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Yeni stadyumumuzun 18 Aralık’ta gerçekleşecek açılışına çelenk göndermek isteyen taraftarlarımız ve davetlilerimize duyurumuzdur. Stadyumumuzun açılışına çelenk göndermek isteyen herkesi, Mehmetçik Vakfı ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na ‘çelenk bağışı’ yapmaya davet ediyoruz. Taraftarlarımız ve davetlilerimiz, Mehmetçik Vakfı için; IBAN No: TR120001002533000019825336, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı için; IBANNo: 3700 0150 0158 0072 8732 5260 hesaplarına bağışta bulunabilirler. Çelenk bağışı yapacak olanların dekontun açıklama bölümüne ’Trabzonspor’ yazmaları yeterlidir" denildi.