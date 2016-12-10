Kulüp Doktoru Op. Dr. Ufuk Şentürk, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray müsabakasında sağ dizine aldığı darbe sonucu ağrıları bulunan ve aralıksız tedavisi devam eden sporcumuz Matus Bero tedbir amaçlı doktor kontrolünde çalışmalarına devam etmektedir. Önümüzdeki hafta içi yapılacak olan tetkikler ve klinik muayene sonrasında sporcumuzun sağlık durumu yeniden değerlendirilecektir.”

JAN DURİCA’YA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Trabzonspor savunma oyuncusu Jan Durica’ya 35. yaş gününde teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı.

Bordo-mavili takımın öğle yemeği sonrası kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirten Durica’yı takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti.