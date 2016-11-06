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Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı sonrası olay tweet!

Trabzonspor, Vodafone Arena'da Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maç sonrası çok konuşulacak bir paylaşımla hakeme tepkisini dile getirdi...

Trabzonspordan Beşiktaş maçı sonrası olay tweet!
Beşiktaş Trabzonspor maçı özel kareler - Foto Galeri

06 Kasım 2016 00:16

Beşiktaş Trabzonspor maçı hakemi Mete Kalkavan, yönettiği maçın önüne geçti. Kalkavan'a Trabzonspor cephesinden ve futbol kamuoyundan sert eleştiriler geldi.

Bu eleştiriler içinde en sert olanlarından biri de maçın hemen ardından Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından paylaşılandı.

">Trabzonspor Kulübü, 2-1 kaybedilen Beşiktaş maçının hemen ardından Quaresma'nın Yusuf'a yaptığı hareketin fotoğrafıyla birlikte büyük yankı uyandıran bu tweeti attı:

"Bu sadece biriydi... Emeğe ve oyuna saygısı olan utanır! Utanmanız dileğiyle" (Rıdvan Turşak)

Trabzon cephesinden bir tepki de Başkan Muharrem Usta'dan geldi.

Usta maç sonrası Twitter'dan şunları yazdı;

"Milyonların ahını alarak mı yaşayacaksın, sokağa çıkacaksın. Çoluk çocuğuna bırakacağın bu mirasla nasıl insanların yüzüne bakacaksın. Yusuf saha dışında ona kırmızılık hareketi yapan sahada öyle mi... Madem ki sahada tiyatro oynanacak Yusuf’ların ne işi vardı burada. Bu işe kim dur diyecek. Yeter!" 

RIDVAN TURŞAK

Etiketler: Beşiktaş maçı, Mete Kalkavan, olay tweet, Trabzonspor, UTANMANIZ DİLEĞİYLE


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