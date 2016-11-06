Beşiktaş Trabzonspor maçı hakemi Mete Kalkavan, yönettiği maçın önüne geçti. Kalkavan'a Trabzonspor cephesinden ve futbol kamuoyundan sert eleştiriler geldi.

Bu eleştiriler içinde en sert olanlarından biri de maçın hemen ardından Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından paylaşılandı.

">Trabzonspor Kulübü, 2-1 kaybedilen Beşiktaş maçının hemen ardından Quaresma'nın Yusuf'a yaptığı hareketin fotoğrafıyla birlikte büyük yankı uyandıran bu tweeti attı:

"Bu sadece biriydi... Emeğe ve oyuna saygısı olan utanır! Utanmanız dileğiyle" (Rıdvan Turşak)

Trabzon cephesinden bir tepki de Başkan Muharrem Usta'dan geldi.

Usta maç sonrası Twitter'dan şunları yazdı;

"Milyonların ahını alarak mı yaşayacaksın, sokağa çıkacaksın. Çoluk çocuğuna bırakacağın bu mirasla nasıl insanların yüzüne bakacaksın. Yusuf saha dışında ona kırmızılık hareketi yapan sahada öyle mi... Madem ki sahada tiyatro oynanacak Yusuf’ların ne işi vardı burada. Bu işe kim dur diyecek. Yeter!"

RIDVAN TURŞAK