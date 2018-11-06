Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'a 500 bin TL ceza

Trabzonspor'da yine Burak Yılmaz krizi yaşanıyor. Sezon başında alacakları nedeniyle bordo-mavili kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet eden ve yönetimle arası açılan Burak, bu kez taraftarlarla yaşadığı krizle gündemde. 33 yaşındaki futbolcu, Bursaspor ile oynanan mücadelede oyundan çıkarken taraftarlarla yaşadığı gerilim nedeniyle yönetimden para cezası aldı. Trabzonspor'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Hafta sonu oynadığımız Bursaspor karşılaşmasında futbolcumuz Burak Yılmaz'ın yapmış olduğu eylemler dolayısıyla kendisine 500 bin TL idari para cezası verilmiştir. Oyuncumuzla yapılan görüşmelerde kendisi de yaşadığı üzüntüyü dile getirmiş, maçı kazanma ve gol atma hırsının etkisinde kaldığını vurgulayarak camiamızdan ve tüm kamuoyundan özür dileyeceğini tarafımıza iletmiştir. Bu anlamda; bazı basın-yayın organlarında yer alan haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Gökmen Şahin

