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Trabzonspor'dan flaş karar!

Trabzonspor Yönetim Kurulu, kongre kararı alınması için görüş birliğine vardı.

Trabzonspordan flaş karar!

08 Mart 2018 23:53

Spor Toto Süper Lig'de alınan başarısız sonuçların ardından bordo-mavili yönetim kongre kararı alınması için görüş birliğine vardı. Bugün akşam saatlerinde taraftarların yönetimi istifaya davet etmesinin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giderek protestoya devam etmesinin ardından fikir alış-verişinde bulunan yönetim kurulu kongre yapılması konusunda fikir birliğine vardı. Başkan Muharrem Usta yönetiminde yapılacak olan geniş çaplı toplantının ardından kongre kararının resmiyete dökülmesi bekleniyor.  

 

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