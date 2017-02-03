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Trabzonspor'dan Göksal Gümüşdağ'a gönderme

Trabzonspor, Kulüpler Birliği Başkanı Göksal Gümüşdağ'ın açıklamalarına göndermede bulunarak, "Teknoloji ve kurallar ne kadar gelişirse gelişsin sonuçta oyunu güzel hale getirecek olan, vicdanlı ve adaletli insan kalitesidir" ifadelerini kullandı.

Trabzonspordan Göksal Gümüşdağa gönderme

03 Şubat 2017 12:45

Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:"Kasımpaşa ile oynadığımız maçta kalecimiz Onur'un kurtardığı tartışmalı pozisyon için Trabzonspor olarak bizler de 'Kasımpaşa’nın golü verilmedi' diye üzülmüştük. Ta ki piero görüntülerinde topun tamamının çizgiyi geçmediğinin tespitine kadar.

Ancak Kulüpler Birliği Başkanı piero görüntülerinde '3 cm gol olmayan' bu pozisyonu örnek göstererek 'gol' demiş, devamında şaşırtıcı bir şekilde video hakemliği savunmuştur. Pieroda gol olmayan bir pozisyonun video hakemlik sisteminde nasıl gol olacağını da kamuoyunun takdirine sunmuştur. Öte yandan hem video hem de piero teknolojilerini birbiriyle çelişir hale getirmiştir. Aslında bu durum Türk futbolundaki asıl sorunun samimiyet eksikliği olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur.

Trabzonspor Kulübü video hakemlik sisteminin futbolda adalet adına sağlanabilecek en önemli adımlardan birisi olacağını savunmaktadır. Bizim gibi neredeyse bütün kulüpler de sistemin getireceği faydaları çok iyi bilmektedir. Buna en bariz örnek Kasımpaşa maçındaki pozisyonumuzdur.

Trabzonspor zaman zaman hakem hataları nedeniyle saha sonuçları aleyhine olsa dahi, futbolun gerçekten adil bir zemine kavuşabilmesi adına gerçekleştirilecek her türlü uygulamaya sonuna kadar destek verecektir. Ancak yukarıdaki örnek bir kere daha göstermiştir ki, teknoloji ve kurallar ne kadar gelişirse gelişsin sonuçta oyunu güzel hale getirecek olan, vicdanlı ve adaletli insan kalitesidir." 

Gökmen Şahin

Etiketler: Göksal Gümüşdağ, Trabzonspor


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