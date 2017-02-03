Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Trabzonspor'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Trabzonspor'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Trabzonspor, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay futboldan men cezası verilmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Trabzonspordan Hakan Çalhanoğlu açıklaması

03 Şubat 2017 09:28

Bordo-mavili kulüp, FIFA'nın (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) verdiği ve CAS'ın (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) da onayladığı ceza ile ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Trabzonspor, konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz ile Hakan Çalhanoğlu arasında 2013 yılından bu yana devam eden dava dün itibariyle sonuçlanmıştır.

Maalesef Çalhanoğlu, Trabzonspor ile akdettiği sözleşmeye ve aldığı 100.000.-Euro peşinata rağmen tarafımıza hiçbir açıklama yapmadan başka bir kulüp ile sözleşme akdetmiştir. Bundan sonraki süreçte ailesi ve menajeri ile defalarca görüşülmüş, uzlaşma taleplerimiz için uzattığımız el havada bırakılmıştır.

Camiasına karşı sorumlu olan kulübümüz, hak ve hukukunu korumak amacıyla, yasal işlemlere başlamıştır. Çünkü hukuk, tam da bu sorunların çözümü için vardır. Devam eden süreç dün itibariyle sonuçlanmıştır. FIFA, vermiş olduğu sportif ceza kararının takipçisi olmuş CAS da yargılamaya katılmıştır. Benzer bir olayın yakın gelecekte yaşanmaması temennimizdir." 

Gökmen Şahin
 

Etiketler: Trabzonspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!