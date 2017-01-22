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Trabzonspor'dan İlhan Cavcav açıklaması

Trabzonspor, hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için açıklama yaptı.

Trabzonspordan İlhan Cavcav açıklaması

22 Ocak 2017 11:54

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Türk futboluna gerek futbolcu gerek yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden; 1981’de ikinci kez Gençlerbirliği’nin başına geçtiğinden beri kulübün kurumsal ve sportif gelişimine ömrünü adayan değerli futbol insanı İlhan Cavcav’ı Türk spor kamuoyu asla unutmayacaktır. Sayın İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet, başta Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere, ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz." 

Gökmen Şahin
 

Etiketler: İlhan Cavcav, Trabzonspor


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