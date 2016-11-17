UEFA ve CAS tarafından şikenin tespit edildiği ancak TFF’nin bu konuya duyarsız kaldığı ve hiçbir yaptırımda bulunmadığı gerekçesiyle, yapılan başvurunun ardından UEFA Etik Kontrol ve Disiplin Komitesi de o dönemde yerel liglere müdahale yetkisi olmadığını belirterek, Trabzonspor’un taleplerine ret cevabı vermişti. Yaptığı başvurulardan sonuç alamayan bordo-mavili kulüp, konuyu CAS’a götürmüştü.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Başkan Muharrem Usta ve bazı yöneticilerle birlikte Lozan’a gideceklerini belirtti.

Kendisine ait Twitter hesabından paylaşımda bulunan Saral, “Trabzonspor’umuzun hakkını ve hukukunu savunmak için, Başkanımız Muharrem Usta ve yönetici arkadaşlarımızla CAS davasına katılmak üzere İsviçre’ye gidiyoruz. Hak yerini bulacaktır inşallah, Lozan’dan kirli düzeni bozan haberler verebilmek ümidiyle” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor heyetinin yarın sabah saatlerinde avukat Erdem Egemen, Hakan Orhan ve Nusret Yılmaz ile birlikte İsviçre’ye gidecekleri belirtildi.